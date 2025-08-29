Banco Central de México sube pronósticos de crecimiento económico e inflación para 2025

(Añade nuevos datos)

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ago (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el viernes que ajustó al alza sus expectativas para este año tanto para el crecimiento de la economía del país como para la inflación, aunque mantiene su pronóstico de alcanzar la meta de inflación en el tercer trimestre de 2026.

Banxico anticipa ahora que la economía mexicana repunte un 0,6% de manera puntual este año, frente al 0,1% previo, empujada por un desempeño mayor al esperado en el segundo trimestre, pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus importaciones y de la "persistente incertidumbre asociada con el giro en la política económica de ese país".

En cuanto a la inflación, el banco central ahora prevé que tanto el índice general como el subyacente cierren en un 3,7% en 2025, frente al estimado previo de un 3,3% para la general y del 3,4% para la subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina volatilidad.

Sin embargo, mantiene su expectativa de alcanzar la meta de inflación del 3,0% +/- un punto porcentual en el tercer trimestre de 2026. (Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)