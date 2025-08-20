Banco Central de Nueva Zelanda recorta los tipos a su nivel más bajo en tres años

Por Lucy Craymer

WELLINGTON, 20 ago (Reuters) - El banco central de Nueva Zelanda recortó el miércoles su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta situarlo en el 3,00%, su nivel más bajo en tres años, y apuntó a nuevas reducciones en los próximos meses, mientras los dirigentes monetarios advertían de los obstáculos nacionales y mundiales para el crecimiento.

El tono expansionista del banco central tomó por sorpresa a los mercados y provocó una caída del 1,2% del dólar neozelandés, que alcanzó su mínimo en cuatro meses, situándose en US$0,5819, mientras que los tipos de interés "swap" a dos años cayeron hasta el 2,93%, su nivel más bajo desde principios de 2022.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda afirmó que la economía se había estancado en el segundo trimestre y rebajó su previsión mínima para el tipo de interés oficial al 2,55%, desde el 2,85% previsto en mayo. Dos de los seis miembros del comité de política monetaria votaron incluso a favor de una rebaja de 50 puntos básicos el miércoles.

En una rueda de prensa, el gobernador del RBNZ, Christian Hawkesby, afirmó que las perspectivas dependen de los datos, pero que si las empresas y los consumidores siguen mostrándose cautelosos "y necesitan más apoyo, eso podría dar lugar a más medidas".

El recorte de un cuarto de punto en el tipo oficial de efectivo

estuvo en línea con una amplia mayoría de economistas en una encuesta de Reuters, pero el tono ampliamente bajista del banco central en torno a los riesgos económicos y los tipos sacudió los mercados. (Información de Lucy Craymer; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)