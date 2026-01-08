Banco Central de Perú mantiene estable por cuarto mes consecutivo la tasa de interés en 4,25%

LIMA, 8 ene (Reuters) - El Banco Central del Perú mantuvo el jueves estable su tasa de interés de referencia en 4,25%, por cuarto mes consecutivo, en línea con las expectativas de los analistas.

La decisión del banco peruano tomó en cuenta que la tasa de inflación en diciembre fue de un 0,24%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de un 0,45%. Asimismo, la tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1,4% en noviembre a 1,5% en diciembre, señaló en un comunicado.

El organismo monetario dijo además que las expectativas de inflación a doce meses disminuyeron de 2,2% en noviembre a 2,1% en diciembre, dentro del rango meta de inflación.

"Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor del 2 por ciento en el horizonte de proyección", agregó.

En tanto la economía local se mantiene cerca de su nivel potencial y los indicadores adelantados a diciembre continúan mostrando un buen desempeño. Y casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, refirió el organismo.

El banco peruano ha bajado gradualmente su tasa desde un máximo de 7,75% que mantuvo durante la primera parte de 2023. (Reporte de Marco Aquino)