Banco Central de República Dominicana prevé un crecimiento de la economía del 2,5% para 2025

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de la República Dominicana ha anunciado que el PBI real del país acumula un crecimiento del 2,2% hasta septiembre, y si se cumplen sus estimaciones, la economía cerrará el ejercicio con un alza del 2,5%. Así lo adelantó el gobernador de la institución, Héctor Valdez Albizu, en el acto conmemorativo por el 78º aniversario del banco central, donde también aprovechó para avanzar que su previsión es que la economía dominicana vuelva al rango de entre el 4% y 5% para el cierre de 2026, siempre y cuando se disipe la incertidumbre global y se reactive la inversión privada, al tiempo que se incremente el gasto de capital del sector público.

Respecto a la inflación, que en la actualidad se mantiene en el 3,76% interanual en septiembre, el organismo espera que se mantenga dentro del rango meta del 4% en 2025 y 2026, ofreciendo así espacio para que el banco central "continúe adoptando medidas oportunas para la recuperación económica".

Los sectores que más han crecido hasta septiembre de este año han sido el agropecuario (3,9%), seguido del ámbito de la explotación de minas y canteras (3,7%), los servicios financieros (7,4%) y hoteles, bares y restaurantes (3,3%). Otros ámbitos, como la manufactura local y las zonas francas, crecieron un 1,7% y un 1,8%, respectivamente.

De manera particular, la actividad turística estuvo impulsada por la llegada de 6,6 millones de turistas entre enero y septiembre por vía aérea, a los que se suman otros dos millones de cruceristas. Así, el total de visitantes aumentó un 2,7% respecto al mismo período del año anterior.

SECTOR EXTERNO

Valdez Albizu resaltó que las exportaciones ascendieron a US$11.600 millones (9949 millones de euros) hasta septiembre, un 11,7% más interanual. Además, la economía dominicana recibió flujos de divisas por turismo de US$8500 millones (7291 millones de euros) y remesas por valor de US$8900 millones (7634 millones de euros), mientras que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$4000 millones (3431 millones de euros) gracias al impulso en minería, energía y comunicaciones.