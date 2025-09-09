Banco Central de Uruguay prevé que la inflación se sitúe en torno al 4,5% en los próximos dos años

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Uruguay espera que la inflación se mantenga en torno al 4,5% en los próximos dos años, en línea con el objetivo marcado por la institución y por debajo de las expectativas del mercado. En agosto, la inflación interanual se redujo hasta el 4,2% debido al abaratamiento en carnes, frutas y verduras, por debajo del 5,23% esperado por el banco central a dos años.

El dato se mantiene por debajo de los pronósticos de todos los actores económicos, puesto que los mercados financieros esperan un 4,8% en 2027 y las empresas creen que este indicador se ubicará en el 6%. Respecto a la política monetaria en el país, la institución decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos en su última reunión, hasta el 8,75%. Si la inflación continúa la trayectoria prevista, el banco central ha adelantado que seguirá recortando los tipos hasta alcanzar una posición más neutral.