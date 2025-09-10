Banco Central eleva proyección de crecimiento del PBI para Chile a 2,25%-2,75%

El Banco Central de Chile ajustó al alza su proyección de crecimiento de la economía para este año, a un rango de entre 2,25% y 2,75%, y elevó la estimación de inflación anual a 4%.

Al entregar el tercer informe de Política Monetaria del año (IPOM), el BC mejoró la parte baja del rango de expansión, que en junio lo había fijado entre 2,0% y 2,75%.

La nueva proyección está sustentada en una demanda interna que "ha tenido un desempeño mejor que lo previsto", con una "aceleración de la inversión en el segundo trimestre", explicó en un reporte.

De acuerdo al BC, el repunte de la inversión está apuntalado por el impulso de grandes proyectos, lo que se suma a condiciones financieras algo más favorables y una mejora de la confianza empresarial respecto de años previos.

Pero el instituto emisor mantuvo cautela respecto de la inflación, sobre todo la del componente subyacente (sin precios volátiles), que "ha superado lo esperado".

De esta forma, revisó al alza la proyección de inflación total para 2025, desde una estimación previa de 3,7% a una de 4%, por encima del rango meta del BC del 3%.

Por esta misma razón, el Consejo del BC decidió el martes mantener en 4,75% la tasa de política monetaria (TPM).

Con un nivel de precios estable por varias décadas, Chile enfrentó en 2022 una inflación récord de 12,8%, debido a la entrega de ayudas sociales y retiros anticipados de fondos de pensiones aprobados para ayudar a las familias debido a la pandemia del Covid.

En 2024, cerró con una inflación de 4,5%.

