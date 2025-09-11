Banco Central Europeo mantiene sin cambios las tasas de interés

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — El Banco Central Europeo dejó sin cambios las tasas de interés el jueves, con la inflación bajo control y la economía resistiendo los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

El consejo de fijación de tasas del banco dejó su tasa de depósito de referencia sin cambios en 2% en una reunión en su sede de rascacielos en Fráncfort.

El enfoque en Europa se ha desplazado hacia la crisis fiscal en Francia y cualquier posible papel del BCE en contener el potencial caos del mercado que podría surgir del déficit descontrolado y el estancamiento político de ese país.

La presidenta del banco, Christine Lagarde, declaró tras la decisión sobre las tasas que las decisiones se están tomando "reunión por reunión" y que el banco "no está en un camino predeterminado".

El BCE se mantiene firme en las tasas de interés incluso cuando la Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado la puerta abierta para una posible reducción en su reunión del 17 de septiembre.

Los 20 países que utilizan el euro —y donde el BCE establece la política de tasas— mostraron un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, lo que no es excelente pero tampoco una caída hacia una recesión total a pesar de la interrupción por los aranceles norteamericanos. La encuesta de S&P Global de gerentes de compras, un indicador clave de la actividad económica, se situó en 51,1 en agosto, con lecturas superiores a 50 indicando expansión.

La comisión ejecutiva de la UE calmó un poco el ánimo al negociar un techo del 15% en los aranceles estadounidenses sobre los bienes europeos. Aunque eso es mucho más alto que los niveles arancelarios previos a Trump, Trump había amenazado con tasas aún más altas y el acuerdo brinda cierta certeza de que el comercio continuará, aunque con costos más altos.

"La incertidumbre comercial ha disminuido claramente", indicó Lagarde el jueves.

La tasa de depósito del BCE influye en los costos de endeudamiento en toda la economía. El BCE aumentó las tasas drásticamente para combatir un estallido de inflación en 2021-23, y desde entonces las ha reducido a medida que la inflación volvió a estar bajo control y crecieron las preocupaciones sobre el crecimiento. Las tasas más altas combaten la inflación pero pueden ralentizar el crecimiento, mientras que las tasas más bajas pueden estimular la actividad económica al hacer que el endeudamiento sea más barato para las compras.

La inflación en la eurozona fue del 2,1% en agosto, aproximadamente en línea con el objetivo del banco del 2%. Con el crecimiento manteniéndose, eso significa que no había una gran presión para mover las tasas el jueves. Los analistas piensan que otro recorte es posible en los próximos meses.

El problema fiscal de Francia presenta un desafío para la comunicación de Lagarde en su conferencia de prensa posterior a la decisión.

Los costos de endeudamiento del mercado de bonos del gobierno francés han aumentado un poco debido a la incapacidad de un parlamento dividido para abordar el gran déficit, que fue del 5,8% del PBI el año pasado. En caso de un pánico total en el mercado que envíe las tasas más altas, el BCE podría intervenir para comprar bonos franceses y reducir los costos de endeudamiento, pero eso solo es posible para los países que están cumpliendo las reglas de la UE sobre limitación de la deuda o están avanzando para cumplirlas, lo cual Francia en este momento no está haciendo.

Los analistas dicen que el desafío para Lagarde es evitar sugerir que el BCE rescataría a los políticos que no gestionan adecuadamente las finanzas del gobierno, pero al mismo tiempo sin mantener una postura tan dura que inquiete a los mercados de bonos.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.