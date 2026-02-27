Banco central mexicano espera un mejor desempeño de la economía en 2026

El Banco de México (Banxico, central) pronosticó este jueves un crecimiento económico de 1,6% para este año, una mejora frente al 0,8% de 2025, aunque advirtió que prevalecen riesgos por presiones globales, en particular de Estados Unidos.

En su informe correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, la institución subraya que el país sigue ante un "entorno global complejo" que obliga a mantener un pronóstico "sesgado a la baja".

México enfrenta este año la revisión del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) con Canadá y Estados Unidos en medio de amagos del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del pacto.

Analistas atribuyen el magro crecimiento de 2025, el más débil desde el desplome de 8,5% en 2020 por la pandemia del coronavirus, a las continuas presiones arancelarias de Estados Unidos, el mayor socio comercial de México.

Pero una "revisión exitosa del T-MEC y menor incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos" son enumerados por el banco central como factores que podrían promover la inversión en el país.

La celebración del Mundial de Fútbol 2026 de Norteamérica podría generar también un "mayor impulso al esperado" en la economía mexicana, añadió la institución.

El pronóstico para 2026 representa un alza con respecto del anterior informe, que proyectó un avance de 1,1%. Para 2027 se estima alcanzar un crecimiento de 2%.