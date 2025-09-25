Banco central México baja tasa clave a 7,5%, valorará recortes adicionales

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), como esperaba el mercado, para llevarla a un 7,5% y dijo que hacia adelante valorará recortes adicionales.

El Banco de México ha disminuido la tasa referencial en 375 pb desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%, en medio de una economía que ha mostrado atonía.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", dijo Banxico en su comunicado de política monetaria.

El recorte estuvo en línea con un sondeo de Reuters divulgado la semana pasada y su anuncio se dio un día después de conocerse que la inflación general aceleró en la primera quincena de septiembre, aunque menos que lo previsto, al ubicarse en un 3,74%. El índice subyacente siguió por encima de la meta de la autoridad monetaria al alcanzar un 4,26%.

La autoridad monetaria mantuvo pronóstico de que la inflación alcanzará un 3% en el tercer trimestre de 2026. Para la inflación general bajó su expectativa al 3,6% desde un 3,7% previo para el cuarto trimestre de 2025 y aumentó la de la subyacente al 4% desde un 3,7% previo.

Advirtió que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza, pero menos pronunciado que entre 2021 y 2024.

"Los cambios de política económica por parte de la nueva administración estadounidense han añadido incertidumbre a las previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance", agregó. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres)