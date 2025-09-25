Banco Central México recorta tasa clave en 25 pb a 7,5%

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), como esperaba el mercado, para llevarla a un 7,5%.

El recorte estuvo en línea con un sondeo de Reuters divulgado la semana pasada y su anuncio se dio un día después de conocerse que la inflación general aceleró en la primera quincena de septiembre, aunque menos que lo previsto, al ubicarse en un 3,74%. El índice subyacente siguió por encima de la meta de la autoridad monetaria al alcanzar un 4,26%.

Con el movimiento del jueves, Banco de México ha reducido su tasa referencial en 375 pb desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres)