Banco Central: México recorta tasa clave en 25 pb a 7,75%

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), como esperaba el mercado, para llevarla a su menor nivel en tres años a un 7,75%.

El recorte estuvo en línea con un sondeo de Reuters divulgado la semana pasada y su anuncio se dio después de conocerse que la inflación general se moderó más de lo previsto en julio, aunque el índice subyacente siguió por encima de la meta de la autoridad monetaria.

Con el movimiento del jueves, Banco de México ha reducido su tasa referencial en 350 pb desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%. (Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez. Editado por Noé Torres)