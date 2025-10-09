Banco Central Perú mantiene tasa de interés en 4,25%

LIMA, 9 oct (Reuters) - El Banco Central de Perú mantuvo el jueves su tasa de interés de referencia en 4,25%, en línea con las expectativas de los analistas.

El banco central de Perú ha bajado gradualmente su tasa desde un máximo de 7,75% que mantuvo durante la primera parte de 2023. Anteriormente ha dicho que el nivel actual está "muy cerca" de un nivel que considera neutral.

"Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año", dijo el banco central en un comunicado explicando la decisión.

En septiembre, el banco predijo que la inflación terminaría este año en 1,7% y el próximo año en 2,0%. Ambos pronósticos se encuentran dentro de su rango objetivo de 1% a 3%. La inflación de 12 meses de Perú en septiembre alcanzó el 1,4%, o el 1,8% sin tomar en cuenta los precios volátiles de alimentos y energía.

"En setiembre, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial", manifestó el banco.

La entidad monetaria señaló que las medidas comerciales restrictivas continúan afectando sus perspectivas económicas globales a mediano plazo.

Perú es un importante proveedor mundial de cobre.

La nación andina sigue siendo uno de los países económicamente más estables de América del Sur a pesar de la agitación política regular. Más temprano el jueves, un grupo de legisladores presentó una nueva moción para destituir al presidente profundamente impopular del país. (Reporte de Sarah Morland y Marco Aquino)