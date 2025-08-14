Banco Central Perú mantiene tasa de interés en 4,50% por tercer mes consecutivo

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 14 ago (Reuters) - El Banco Central de Perú informó el jueves que mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,50%, en línea como esperaban los analistas, en momentos en que las expectativas de inflación local se encuentran dentro del rango meta.

La tasa de interés del banco se mantiene estable desde mayo y a niveles de marzo de 2022, según datos históricos del banco.

Perú, que tiene una de las tasas de interés más baja de América Latina, ha suavizado gradualmente desde septiembre de 2023 su tasa principal desde un máximo del 7,75%.

En julio los precios al consumidor subieron por segundo mes consecutivo, en un 0,23%, aunque la inflación anualizada se mantuvo en 1,69%, dentro del rango objetivo del banco de entre 1% y 3% anual.

En tanto las expectativas de inflación a doce meses bajó a 2,2% en julio, desde 2,3% en junio, detalló el banco, que espera además que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% "en el horizonte de proyección".

Sin embargo, el banco dijo que las perspectivas de la economía global se han deteriorado como resultado de las medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía mundial.

"En este contexto, se mantiene la volatilidad en los mercados financieros", manifestó el banco central peruano.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el año pasado en 1,97% y, según estimaciones del banco central, este año la tasa podría retroceder a 1,8%. (Reporte de Sarah Morland y Marco Aquino)