Banco Central peruano revisa al alza proyección crecimiento PIB para próximo año a 3,0%

LIMA, 19 dic (Reuters) - El Banco Central de Perú revisó al alza su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país a un 3,0% para el 2026, desde el 2,9% previsto anteriormente, mostró un informe del organismo publicado el viernes.

El banco revisó también su proyección de expansión para este año, a un 3,3%, desde el estimado previo de 3,2%. Para el 2027, el banco prevé un crecimiento del 3,0%.

En la proyección de crecimiento para el 2026 se está considerando los efectos transitorios de unas elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril, según el banco.

La economía de Perú se ha recuperado en los últimos dos años tras anotar una recesión en el 2023, en medio de una turbulencia política, protestas sociales y efectos negativos del clima.

Respecto a los precios al consumidor, el banco proyectó que la inflación cerrará este año en un 1,5%, para acelerarse a 2,0% el próximo año. La semana pasada el banco mantuvo estable su tasa de interés en 4,25%, en línea con la expectativa de analistas. El banco tiene como meta de inflación un rango de entre 1% y 3%.

El organismo proyectó además un déficit fiscal de 1,9% del PIB para el 2026, menor al 2,2% estimado para este año. Para en 2027 mantuvo su estimado de déficit fiscal en 1,6% del PIB.

Entre otros indicadores, el banco aumentó su proyección del superávit en la balanza comercial a otro récord histórico, de US$32.893 millones para este año y US$38.208 millones el 2026, debido a mejores precios de los minerales y mayor volumen de venta de productos agrícolas y pesqueros.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre. (Reporte de Marco Aquino, Editado en Español por Manuel Farías)