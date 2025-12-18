Banco Central Rusia dice que demandará a bancos europeos en tribunales rusos por activos congelados

MOSCÚ, 18 dic (Reuters) - El Banco Central de Rusia dijo el jueves que ampliará su acción legal más allá de la demanda contra el depositario con sede en Bélgica Euroclear y demandará a los bancos europeos en un tribunal ruso por los intentos de utilizar los activos congelados para ayudar a Ucrania.

Los líderes de la Unión Europea decidirán en una cumbre el jueves si utilizar los activos rusos congelados para proporcionar miles de millones de euros en préstamos a Ucrania para mantener su esfuerzo de guerra a flote, en una medida considerada como una prueba crítica de la unidad del bloque. "En línea con su posición previamente declarada sobre la protección de sus intereses, el Banco de Rusia anuncia que pedirá una compensación a los bancos europeos en un tribunal comercial ruso por las pérdidas derivadas del bloqueo y uso ilegal de sus activos, en una cantidad correspondiente a los activos ilegalmente retenidos y el lucro cesante", dijo el Banco Central de Rusia en un comunicado.

No especificó contra qué bancos europeos planea dirigirse, pero dijo en otra declaración a Reuters que irá tras "las instituciones que están reteniendo de forma ilegal y bloqueando la capacidad del Banco de Rusia para disponer de sus activos". (Reporte de Elena Fabrichnaya; escrito por Gleb Bryanski; editado en español por Carlos Serrano)