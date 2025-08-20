Banco Central sueco mantiene el tipo de interés oficial, pero podría recortarlo este año

Por Simon Johnson

ESTOCOLMO, 20 ago (Reuters) -

El Banco de Suecia mantuvo el miércoles su tipo de interés oficial en el 2,00%, tal y como se esperaba, y afirmó que sigue considerando probable una nueva bajada de tipos este año, mientras equilibra una inflación por encima del objetivo con una economía que funciona a marchas forzadas.

El Riksbank dijo que la inflación había aumentado más de lo esperado durante el verano, pero que el rebasamiento del objetivo del 2,0% del banco central se debía probablemente a factores temporales.

"Por tanto, el Comité Ejecutivo ha decidido mantener el tipo de interés oficial en el 2% y sigue considerando probable una nueva reducción de los tipos de interés este año", dijo el Riksbank en un comunicado.

Los analistas consultados por Reuters esperaban unánimemente que no se produjera ningún cambio.

La próxima decisión del Riksbank es el 23 de septiembre.

"Pronosticamos que el Riksbank recortará el tipo de interés oficial en la próxima reunión de septiembre y vemos cierta probabilidad de un recorte adicional de los tipos este año", dijeron los economistas de Swedbank en una nota de análisis.

(Información de Simon Johnson, Niklas Pollard y Terje Solsvik en Oslo; edición de Anna Ringstrom y Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)