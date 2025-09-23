Banco central sueco recorta el tipo de interés oficial y prevé mantenerlo en el futuro

ESTOCOLMO, 23 sep (Reuters) -

El Banco de Suecia recortó el martes el tipo de interés oficial del 2,00% al 1,75% y afirmó que se mantendrá sin cambios durante algún tiempo, siempre que no varíen las perspectivas de inflación y crecimiento económico.

"Para proporcionar un mayor apoyo a la actividad económica y estabilizar la inflación en el objetivo a medio plazo, el Comité Ejecutivo ha decidido recortar el tipo de interés oficial en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 1,75%", señaló el Riksbank en un comunicado.

"Si las perspectivas de inflación y actividad económica se mantienen, se espera que el tipo de interés oficial permanezca en este nivel durante algún tiempo".

El banco central sueco ha estado sopesando una inflación por encima del objetivo con una economía que se ha estancado desde principios de año.

Los responsables de la fijación de tipos están cada vez más convencidos de que las presiones sobre los precios son principalmente temporales, pero la cifra global sigue siendo incómodamente alta: un 3,2% frente al objetivo del 2,0% del banco central.

Al mismo tiempo, las perspectivas económicas han mejorado. En su presupuesto del lunes, el Gobierno dijo que esperaba que el crecimiento aumentara hasta el 3,1% en 2026, al tiempo que presentaba su mayor proyecto de ley de gasto desde la pandemia, cuando sólo falta un año para las próximas elecciones.

La mayoría de los analistas consultados por Reuters no esperaban cambios en los tipos, aunque una gran minoría preveía un recorte. La mediana de las previsiones era que los tipos terminaran el año en el 1,75%.

(Información de Simon Johnson, Johan Ahlander y Niklas Pollard en Estocolmo y Terje Solsvik en Oslo; edición de Anna Ringstrom y Niklas Pollard; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)