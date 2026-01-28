Banco de Canadá mantiene tasas de interés en 2,25%

El Banco Central de Canadá mantuvo el miércoles las tasas de interés en 2,25%, como esperaba el mercado, a la vez que advirtió que la economía continúa "vulnerable a las impredecibles políticas comerciales de Estados Unidos".

Después de una serie de recortes iniciada en 2024, el Banco de Canadá decidió mantener las tasas sin cambios durante el mayor tiempo posible, en parte para evaluar los efectos de los aranceles del presidente Donald Trump.

El proteccionismo de Trump ha provocado un "cambio estructural" en Canadá, que es especialmente vulnerable a los aranceles dada la naturaleza interconectada de ambas economías, señaló el banco.

"Las restricciones comerciales de Estados Unidos y la incertidumbre siguen perturbando el crecimiento en Canadá", dijo el banco, días después de que Trump amenazara con aranceles del 100% a los productos canadienses.

Pero el banco central también señaló que existe el riesgo de dificultades económicas más severas, considerando que el acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá está en proceso de revisión en medio de las presiones arancelarias de Washington.