Banco de Crédito del Perú lanza bonos subordinados por US$500 millones: IFR

9 oct (Reuters) - Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó una emisión de bonos subordinados Tier 2 por US$500 millones a 11,25 años, con opción de recompra a los seis años, a una tasa del 5,70%, informó el jueves IFR, un servicio financiero de LSEG.

La colocación cuenta con calificación Baa2/NR/BB+ y se destinará a propósitos corporativos generales, incluidos refinanciamientos de obligaciones vigentes, de acuerdo con IFR.

Los líderes de la operación fueron BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander. El rango de orientación inicial se ubicó en 5,75% (+/-5pb), con un interés preliminar en torno a 5,875%, y la tasa final se fijó en 5,70%, de acuerdo a IFR.

La colocación de la deuda se espera para más tarde el jueves y el cierre y liquidación de la operación están previstos para el 15 de octubre de 2025, indicó IFR. (Reporte de Javier Leira, editado por Manuel Farías)