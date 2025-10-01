LA NACION

Banco de España elevará el colchón de capital anticíclico al 1%

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Banco de España elevará el colchón de capital anticíclico al 1%
Banco de España elevará el colchón de capital anticíclico al 1%

MADRID, 1 oct (Reuters) - El Banco de España dijo el miércoles que había aprobado un aumento del colchón de capital anticíclico al 1,0% desde el 0,5%. El aumento entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

El colchón trata de mitigar o prevenir los riesgos cíclicos causados por un crecimiento excesivo del crédito agregado, exigiendo a los prestamistas que constituyan reservas de seguro en épocas de fuerte crecimiento que luego estarían disponibles en caso de desaceleración.

Hasta ahora, el colchón solo se activaba cuando los riesgos eran elevados, pero ahora se aplicará cuando los riesgos se sitúen en un nivel intermedio, como ocurre actualmente, dijo el banco central. (Información de Jesús Aguado, edición de Andrei Khalip; edición en español de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española con la Ley de Nietos
    1

    Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española

  2. “La Universidad mantiene viva la llama del espíritu crítico”
    2

    Carlos Pagni, doctor Honoris Causa: “La Universidad mantiene viva la llama del espíritu crítico”

  3. Ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad
    3

    Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad

  4. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    4

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

Cargando banners ...