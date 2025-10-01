Banco de España elevará el colchón de capital anticíclico al 1%

MADRID, 1 oct (Reuters) - El Banco de España dijo el miércoles que había aprobado un aumento del colchón de capital anticíclico al 1,0% desde el 0,5%. El aumento entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

El colchón trata de mitigar o prevenir los riesgos cíclicos causados por un crecimiento excesivo del crédito agregado, exigiendo a los prestamistas que constituyan reservas de seguro en épocas de fuerte crecimiento que luego estarían disponibles en caso de desaceleración.

Hasta ahora, el colchón solo se activaba cuando los riesgos eran elevados, pero ahora se aplicará cuando los riesgos se sitúen en un nivel intermedio, como ocurre actualmente, dijo el banco central. (Información de Jesús Aguado, edición de Andrei Khalip; edición en español de Paula Villalba)