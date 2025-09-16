Banco de España prevé que la economía crezca entre un 0,6% y un 0,7% en el tercer trimestre

MADRID, 16 sep (Reuters) - La economía española crecerá a un ritmo de entre el 0,6% y el 0,7% en el tercer trimestre, una tasa mucho más rápida que la de las otras grandes economías de la eurozona y similar al 0,7% del trimestre anterior, dijo el martes el Banco de España.

El banco central señaló que el gasto de los consumidores podría ralentizarse algo en el tercer trimestre, aunque seguiría siendo robusto, apoyado por la mejora de la confianza de los hogares en julio y por la mejora de las condiciones financieras.

En su actualización trimestral de perspectivas, el banco central elevó el crecimiento para todo el año al 2,6%, frente al 2,4% previsto hace tres meses, gracias en gran medida a unos resultados mejores de lo esperado en el segundo trimestre.

También el martes, elevó su propia previsión de crecimiento económico del 2,6% al 2,7%.

La economía del país se ha expandido de forma constante tras la pandemia, superando el lento crecimiento de sus homólogos de la eurozona.

El banco central mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 en el 1,8% y el 1,7%, respectivamente, impulsadas por el gasto de los consumidores privados y públicos. (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo; edición de Inti Laundauro; edición en español de Paula Villalba)