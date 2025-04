Banco de España revisará a la baja su previsión de crecimiento por los aranceles

El Banco de España revisará a la baja su previsión de crecimiento para el país debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque todavía no ha determinado la cuantía del recorte, advirtió este miércoles su gobernador, José Luis Escrivá.

"Tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento (...) lo que no le puedo decir en este momento porque todavía no lo tenemos hecho, y porque no es fácil de hacer, de hecho, es cuánto", señaló Escrivá durante una entrevista en la televisión pública TVE.

Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, entraron en vigor a las 04h00 GMT de este miércoles y afectan entre otros a los 27 miembros de la Unión Europea, incluido España, en este caso con una tasa del 20%.

Escrivá recordó que la última previsión del banco central era que la economía española creciera este año un 2,7%, una décima por encima de lo augurado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que esperaba un 2,6% para 2025.

Las declaraciones del gobernador del Banco de España se producen luego de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicara en una entrevista al diario El País publicada el domingo que era "todavía pronto" para hacer estimaciones del impacto de los aranceles para el país, a su juicio "limitado", y que no ameritaba "una actualización del cuadro macro".

"Dentro de las más de 18.600 millones de exportaciones que tenemos con Estados Unidos, más o menos el 80% se vería afectado por esa subida de aranceles", concedió Cuerpo el martes, en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros que aprobó un plan de apoyo de 14.100 millones de euros (unos 15.600 millones de dólares) para paliar los efectos en los sectores españoles más afectados.

La economía española mostró en 2024 un robusto crecimiento del 3,2%, 4,5 veces más que el promedio de la zona euro (0,7%).

