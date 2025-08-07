Banco de Inglaterra baja los tipos al 4% tras una ajustada votación 5-4

Por William Schomberg, David Milliken y Suban Abdulla

LONDRES, 7 ago (Reuters) -

El Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés el jueves, pero cuatro de sus nueve responsables políticos —preocupados por la elevada inflación— trataron de mantener los costes de endeudamiento.

La dificultad para llegar a un acuerdo obligó al Comité de Política Monetaria a celebrar dos votaciones sobre los tipos por primera vez en su historia.

Dado que el comité se mostró dividido sobre cómo responder a una tasa de inflación que, según las previsiones del Banco de Inglaterra, pronto duplicará su objetivo del 2%, y a un reciente empeoramiento de las pérdidas de empleo, el gobernador Andrew Bailey y cuatro miembros respaldaron la reducción del tipo de interés bancario del 4,25% al 4%.

Reuters