Banco de Inglaterra mantiene los tipos pero ralentiza el ritmo de la retirada de las ayudas

LONDRES, 18 sep (Reuters) -

El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos sin cambios el jueves y dijo que estaba ralentizando el ritmo de su programa de endurecimiento cuantitativo y desviando las ventas de bonos a largo plazo para minimizar el impacto en los turbulentos mercados de renta fija.

Los dirigentes monetarios votaron 7 a 2 a favor de ralentizar el ritmo anual al que se descargan los "gilts" o bonos que compró entre 2009 y 2021 de 100.000 millones a 70.000 millones de libras, en consonancia con la previsión media de un sondeo de Reuters de que se redujera a 67.500 millones.

"El nuevo objetivo significa que el Comité de Política Monetaria puede seguir reduciendo el tamaño del balance del Banco en línea con sus objetivos de política monetaria, al tiempo que sigue minimizando el impacto de las condiciones del mercado de 'gilts'", dijo el gobernador Andrew Bailey. La ralentización es la primera desde que el Banco de Inglaterra comenzó en 2022 a reducir sus carteras de gilts, tras las compras de 875.000 millones de libras entre 2009 y 2021 para impulsar la economía.