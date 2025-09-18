Banco de Inglaterra mantiene sin cambios la tasa de interés ante temores de inflación

LONDRES (AP) — El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés principal en 4% el jueves, en medio de preocupaciones sobre la inflación entre los responsables de la política monetaria.

La decisión era ampliamente anticipada, al igual que la división de votos en el Comité de Política Monetaria de nueve miembros. Siete de ellos respaldaron la decisión, mientras que dos votaron por una reducción de un cuarto de punto a 3,75%.

Las actas de la reunión mostraron que la mayoría estaba preocupada por el camino de la inflación, que sigue siendo obstinadamente alta. Las cifras del miércoles mostraron que la inflación se mantuvo estable en 3,8% en el año hasta agosto, el doble del objetivo del banco del 2%.

"Aunque esperamos que la inflación regrese a nuestro objetivo del 2%, aún no estamos fuera de peligro, por lo que cualquier futura reducción deberá hacerse de manera gradual y cuidadosa", declaró el gobernador Andrew Bailey.

Ahora todas las miradas se dirigen a la próxima reunión de fijación de tasas en noviembre. Si el banco continúa reduciendo las tasas de interés una vez cada tres meses, como lo ha hecho desde agosto de 2024, entonces realizará una nueva reducción en la próxima reunión de política en noviembre. La última vez que redujo las tasas de interés fue en agosto.

El banco ha estado reduciendo las tasas de interés a un ritmo gradual tras la disminución del pico anterior de inflación a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Sin embargo, los economistas siguen divididos sobre si habrá otra reducción, ya que la inflación ha demostrado ser más persistente de lo anticipado, en parte debido a los aumentos salariales relativamente altos.

Es un acto de equilibrio difícil para el banco, ya que la economía en general podría beneficiarse de más reducciones de tasas de interés dado que el crecimiento sigue siendo bastante débil.

Algunos economistas piensan que las preocupaciones continuas sobre la inflación y la incertidumbre sobre el próximo presupuesto del gobierno significan que no habrá una reducción en noviembre.

El gobierno laborista, que está rezagado en las encuestas de opinión a pesar de haber ganado una victoria electoral aplastante el año pasado, necesita que la economía comience a ganar impulso.

Espera que se realicen más reducciones de tasas de interés en el próximo año para impulsar el crecimiento y aliviar el costo de vida al reducir las tasas hipotecarias.

Sin embargo, se espera ampliamente que la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, aumente nuevamente los impuestos en el presupuesto, lo que será otro obstáculo para la economía británica.

"Es probable que los encargados de fijar las tasas quieran evaluar el impacto de cualquier medida anunciada en el presupuesto antes de flexibilizar la política nuevamente, dejando diciembre como el punto más temprano en el que podrían considerar reducir las tasas", estimó Suren Thiru, director de economía en el instituto contable ICAEW.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.