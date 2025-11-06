Banco de Inglaterra mantiene tasa de interés en 4% pese a esperanzas de que inflación tocó techo

LONDRES (AP) — El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés principal sin cambios en 4% el jueves, con los responsables de la política monetaria indicando que necesitan más información sobre la rapidez con la que la inflación volverá a su objetivo.

La decisión del jueves por parte del organismo de nueve miembros encargado de fijar las tasas de mantener la tasa referente para hipotecas y préstamos particulares y empresariales era ampliamente anticipada, aunque algunos economistas pensaban que existía la posibilidad de que una reducción de cuarto de punto a 3,75%.

La votación fue ajustada, con cinco votos a favor de mantener las tasas sin cambios y cuatro apoyando una reducción.

"Todavía creemos que las tasas están en dirección descendente gradual, pero necesitamos estar seguros de que la inflación está en camino de volver a nuestro objetivo del 2% antes de reducirlas nuevamente", declaró el gobernador del Banco, Andrew Bailey.

La principal razón por la que las tasas se mantuvieron sin cambios es que la tasa anual de inflación de precios al consumidor se sitúa en 3,8%, casi el doble del objetivo del banco.

En las actas que acompañan la decisión, el Comité de Política Monetaria indicó que la inflación probablemente ha "alcanzado su punto máximo" a un nivel más bajo que su predicción anterior del 4% en agosto, cuando por última vez redujo las tasas de interés.

Con la inflación prevista para caer en los próximos meses y posiblemente volver al objetivo el próximo año, muchos economistas piensan que una reducción es posible en la próxima reunión de fijación de tasas en diciembre.

Mucho podría depender del presupuesto del gobierno el 26 de noviembre, previsto para ser uno de los más trascendentales en años.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, ha advertido al país que probablemente se tendrán que aumentar los impuestos en el presupuesto, lo que podría tener un efecto deprimente en una economía ya moribunda y, por lo tanto, en los precios. También ha indicado que una de las misiones clave de su presupuesto será reducir la inflación.

"En el presupuesto a finales de este mes tomaré las decisiones justas que son necesarias para construir las bases sólidas para nuestra economía, de modo que podamos seguir reduciendo las listas de espera, la deuda nacional y el costo de vida", declaró Reeves después de la decisión del banco.

Desde que comenzó a reducir las tasas de interés en agosto de 2024 luego que la inflación bajó de su repunte tras la invasión rusa de Ucrania, el banco lo ha hecho de manera gradual cada tres meses. La decisión del jueves fue la primera vez que optó por no reducir la tasa en este cronograma trimestral.

La semana pasada, la Reserva Federal estadounidense redujo su tasa de interés clave por segunda vez este año mientras busca apuntalar el crecimiento económico y el empleo, incluso cuando la inflación se mantiene elevada.

Pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, también advirtió que no se garantizan más recortes de tasas, citando la interrupción de los informes económicos debido al cierre del gobierno y las divisiones marcadas entre los 19 funcionarios de la Fed que participan en las deliberaciones sobre las tasas de interés del banco central.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.