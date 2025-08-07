Banco de Inglaterra recorta su tasa clave frente a los riesgos en la economía

El Banco de Inglaterra recortó el jueves su tasa de interés de referencia un 0,25%, al 4%, para apoyar la economía frente a los riesgos relacionados con los aranceles estadounidenses.

“Es importante que no reduzcamos la tasa clave demasiado rápido o de forma muy importante”, señaló el gobernador de la institución, Andrew Bailey, en rueda de prensa.

Tras una pausa en junio, los analistas apostaban por esta reducción, la quinta desde que empezó el ciclo de flexibilización monetaria del banco central británico, en agosto de 2024.

El recorte es “bienvenido”, reaccionó la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, que subrayó que permitirá “reducir el coste de los préstamos” para particulares y empresas.

El Banco de Inglaterra está confrontado a una situación ambivalente, con una inflación acelerada en junio (al 3,6%) y un retroceso en el crecimiento del PBI por segundo mes consecutivo en mayo y el desempleo tocando máximos en cuatro años.

Para 2025, la institución monetaria apenas revisó al alza su previsión de crecimiento, a 1,25%, un cuarto de punto porcentual más que lo previsto en mayo. Para 2026, también apuesta por un crecimiento de 1,25%.

Pese a que a finales de junio el Reino Unido cerró un acuerdo con Estados Unidos, que limita los aranceles a un 10% para la mayoría de los productos británicos, la economía del país sigue siendo vulnerable a ese aumento de tasas.

Su impacto directo “es menos fuerte de lo que se temía, pero la incertidumbre más general relacionada con los aranceles continúa influyendo en la confianza”, indicó el Banco de Inglaterra en su informe, basándose en datos de empresas privadas.