Banco de Inglaterra reduce a dos años la supervisión de grandes bancos en debate sobre desregulación

Por Lawrence White y Phoebe Seers

LONDRES, 15 ene (Reuters) - La Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) del Banco de Inglaterra anunció el jueves que reducirá la frecuencia de las reuniones de supervisión de los grandes bancos a cada dos años, en un momento en que las autoridades financieras británicas responden a la presión política para reducir la burocracia y promover el crecimiento.

El subgobernador del BoE, Sam Woods, dijo que la entidad pasará de un ciclo de supervisión anual a uno de dos años para las empresas a medida que establece las prioridades para 2026.

"Esto hará que nuestras operaciones sean más eficientes y racionalizará las interacciones de las empresas con la PRA", dijo Woods en un comunicado.

El BoE reducirá la frecuencia de las Reuniones Periódicas de Síntesis -revisiones formales de los riesgos que plantean los bancos regulados para los objetivos más amplios del banco central- a cada dos años.

El cambio a un ciclo de dos años fue una iniciativa propia del banco central y no fue uno de los principales objetivos de las presiones del sector, según dos fuentes.

La medida se considera una forma de apoyar el objetivo secundario del BoE de crecimiento y competitividad sin comprometer la estabilidad financiera, dijo una persona familiarizada con el pensamiento de la entidad, que pidió mantenerse en el anonimato.

Robert Dedman, socio del bufete de abogados CMS y antiguo responsable de cumplimiento de la PRA, dijo que el plan es sensato y encaja con la agenda de crecimiento del Gobierno. "La preparación de las reuniones anuales consume tiempo y ancho de banda de la alta dirección, que podría emplearse mejor en la gestión de la empresa", señaló.

Sin embargo, otras medidas recientes para reducir la burocracia de los bancos fueron criticadas por los expertos. El jueves, dos antiguos funcionarios del BoE afirmaron que la entidad cometió un error al reducir los requisitos de capital de los bancos en un momento en que los riesgos para el sector financiero están aumentando.

(Editado en español por Carlos Serrano)