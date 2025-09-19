Banco de Japón mantiene su tasa de interés
El Banco de Japón aseguró el viernes que mantendría sin cambios su principal tasa de interés en 0,5%
El Banco de Japón aseguró el viernes que mantendría sin cambios su principal tasa de interés en el 0,5%, acorde con lo esperado, cuando economistas pronostican que se anuncie un aumento en los próximos meses.
El anuncio llega horas después de que el gobierno revelara la cifra de la inflación para el mes de agosto, que se ralentizó al 2,7% en la cuarta mayor economía mundial, en parte por los subsidios estatales a la energía, y cuando los precios del arroz registraron un aumento de 68,8% interanual.
Sin embargo, el Banco de Japón también anunció que vendería activos financieros que adquirió previamente para mantener las tasas más bajas, incluyendo fondos cotizados en bolsa, lo que marca una nueva fase de su política de ajuste monetario.
"El crecimiento económico de Japón probablemente se moderará, ya que las políticas comerciales y otras en cada jurisdicción llevan a una desaceleración de las economías extranjeras y a una disminución de las ganancias corporativas nacionales", dijo el Banco de Japón en un comunicado.
