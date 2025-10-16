Banco de Japón subirá las tasas si las previsiones parecen materializarse: Ueda

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó el jueves que el banco central subirá las tasas de interés si aumenta la probabilidad de que se materialicen sus previsiones de crecimiento y precios.

Ueda dijo en rueda de prensa que su valoración de las economías mundial y estadounidense no ha cambiado desde antes de su visita esta semana a Washington para las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

"Todavía quedan algunas reuniones en Washington. Me gustaría seguir recopilando más información y también analizar los distintos datos que vayan apareciendo de cara a nuestra reunión de política monetaria de octubre", dijo. (Reporte de Leika Kihara; Editado en español por Javier Leira)