Banco de Japón subirá las tasas si las previsiones parecen materializarse: Ueda
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó el jueves que el banco central subirá las tasas de interés si aumenta la probabilidad de que se materialicen sus previsiones de crecimiento y precios.
Ueda dijo en rueda de prensa que su valoración de las economías mundial y estadounidense no ha cambiado desde antes de su visita esta semana a Washington para las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.
"Todavía quedan algunas reuniones en Washington. Me gustaría seguir recopilando más información y también analizar los distintos datos que vayan apareciendo de cara a nuestra reunión de política monetaria de octubre", dijo. (Reporte de Leika Kihara; Editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Japón
Más leídas
- 1
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 2
Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva
- 3
“La banda de los grafitis”: creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraron bonos
- 4
A cuánto cotizó el dólar este jueves 16 de octubre