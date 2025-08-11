Banco de medusas obliga a cerrar una central nuclear francesa

Por Forrest Crellin

PARÍS, 11 ago (Reuters) - Cuatro reactores de la central nuclear francesa de Gravelines se apagaron a última hora del domingo debido a la entrada de un banco de medusas en los sistemas de refrigeración, según informó el lunes el operador EDF, probablemente por el aumento de la temperatura del agua debido al calentamiento global.

La central, situada en el norte de Francia, es una de las mayores del país y se refrigera a través de un canal conectado con el mar del Norte. Sus seis unidades producen 900 megavatios de potencia cada una, o 5,4 gigavatios en total.

Toda la central interrumpió de manera temporal su producción, ya que las otras dos unidades están fuera de servicio por mantenimiento programado, según datos de EDF.

Las playas de Gravelines, entre las grandes ciudades de Dunkerque y Calais, han experimentado un aumento de medusas en los últimos años debido al calentamiento de las aguas y a la introducción de especies invasoras.

"Las medusas se reproducen más rápido cuando el agua está más caliente y, como zonas como el mar del Norte se están calentando, la ventana reproductiva es cada vez más amplia", dijo Derek Wright, consultor de biología marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Pesca de Estados Unidos.

"Las medusas también pueden viajar en buques cisterna, entrar en el tanque de lastre de un puerto y a menudo ser bombeadas a aguas de medio mundo", añadió.

Una especie invasora conocida como medusa luna asiática, originaria del noroeste del Pacífico, fue avistada por primera vez en el mar del Norte en 2020. La especie, que prefiere aguas tranquilas con altos niveles de plancton animal como puertos y canales, ha causado problemas similares antes en puertos y en centrales nucleares de China, Japón e India.

"Todo el mundo habla de que la energía nuclear es limpia, pero no pensamos en las consecuencias no deseadas de la contaminación térmica", dijo Derek.

(Editado en español por Carlos Serrano)