Banco de México deja tasa clave en un 7%, hacia adelante valorará realizar ajustes adicionales

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) -

El banco central de México mantuvo el jueves sin cambios la tasa clave de interés en un 7%, interrumpiendo un largo ciclo de suavización monetaria, aunque dijo que hacia adelante valorará retomar los ajustes.

La decisión, adoptada de forma unánime por los cinco miembros de la junta de Gobierno de la autoridad, estuvo en línea con las expectativas, después de haberla disminuido en un total de 425 puntos básicos desde marzo de 2024.

En su anuncio, Banco de México atrasó sus pronósticos de que la inflación general alcanzaría su objetivo de un 3% al segundo trimestre de 2027 desde el tercero de 2026 que estimó en su decisión de diciembre. (Reporte de Noé Torres y Ana Isabel Martínez)