Banco de México recorta tasa clave en 25 pb a 7,25%
CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7,25%.
El recorte, el duodécimo desde que Banco de México (Banxico) inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, estuvo en línea con un sondeo publicado por Reuters la semana pasada que mostró que 24 de 25 analistas esperaban un movimiento de esa magnitud, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía. (Reporte de Adriana Barrera, Noé Torres y Ana Isabel Martínez)
