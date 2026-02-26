Banco de México sube expectativa crecimiento economía 2026, eleva pronóstico inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que elevó su proyección para el crecimiento de la economía del país para el cierre de este año a un 1.6%, desde un 1.1% previo, tras un mejor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre del año pasado.

La entidad monetaria, sin embargo, subió también su expectativa para la inflación general al cuarto trimestre a un 3.5% frente al 3.0% anterior, mientras que para la medición subyacente, un mejor parámetro de medición porque elimina volatilidad, la incrementó a 3.4% desde el 3.0% previo, debido a la expectativa de aumentos mayores a lo esperado en precios de alimentos agropecuarios, de acuerdo a su reporte trimestral.

La economía de México creció al cierre de 2025 ligeramente por encima de lo que se había estimado preliminarmente, debido a una revisión favorable de las actividades primarias. El PIB avanzó un 0.9% en el cuarto trimestre, mientras que en todo el año la economía se expandió un 0.8%.

"A pesar de que la dinámica esperada para la actividad económica es similar a la presentada en el informe previo, el mejor desempeño de la variación del PIB en el último trimestre de 2025 respecto de lo esperado induce un efecto aritmético de mayor base de crecimiento para 2026 que incrementa la previsión de expansión para ese año", dijo Banxico en su reporte. (Reporte de Adriana Barrera y Noé Torres)