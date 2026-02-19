- Banco de México ve impacto inflacionario temporal de nuevos impuestos y aranceles: minuta

(Reenfoca la información, añade detalles, citas, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - La mayoría de la junta de gobierno del Banco de México observa impactos inflacionarios de los nuevos impuestos a algunos productos y aranceles a importaciones de China, pero espera que sean temporales, mostró el jueves la minuta de la reunión de política monetaria de febrero de la institución.

El banco central (Banxico) mantuvo a principios de febrero la tasa de interés de referencia en un 7% y retrasó para el segundo trimestre de 2027 desde el tercero de 2026 su fecha estimada de convergencia a la meta oficial de inflación de +/- 3%.

Según la minuta, la mayoría consideró que, hasta ahora, el impacto de medidas fiscales como el impuesto a las bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, y los aumentos a las tarifas arancelarias a las importaciones de países con los que México no tiene un tratado comercial ha sido "reducido y focalizado".

Advirtió que existe incertidumbre sobre la velocidad y la magnitud con las que se materializará el traspaso del incremento de aranceles a precios.

También señaló que los pronósticos de inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primero de 2027, y algunos miembros esperan que el componente general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027.

La pausa a los recortes de la tasa de referencia del mes pasado interrumpió un largo ciclo de relajación monetaria, pues el banco la había disminuido en un total de 425 puntos básicos desde marzo de 2024.

En un podcast difundido la semana pasada, el subgobernador Jonathan Heath dijo que a fines del año pasado el banco tenía una previsión de trayectoria para la inflación "increíble", por debajo de encuestas de analistas.

Heath, quien ha votado varias veces en contra de bajar la tasa en las últimas decisiones de política monetaria, agregó que haber mantenido la premisa de que podría bajar a la meta del +/-3% a mediados del 2026 fue ingenuo y le costó credibilidad a la entidad.

De acuerdo con la minuta difundida el jueves, Heath dijo en la última reunión que la decisión de pausar es correcta, pero se omitieron elementos más importantes que, a su juicio, la sustentan, como el deterioro de la dinámica inflacionaria y un error "amplio" de pronóstico observado el año anterior.

Además, afirmó que es más probable subestimar que sobreestimar la inflación, por lo que el balance de riesgos permanece sesgado al alza y lejos de caracterizarse como "más equilibrado".

Según el documento, algunos miembros de la junta de gobierno comentaron que persisten riesgos considerables a la baja para el crecimiento económico provenientes del entorno externo, en particular del ambiente de incertidumbre y las tensiones comerciales.

Además, la mayoría argumentó que el mercado laboral siguió presentando señales de enfriamiento.

