Banco do Brasil capta US$100 millones con el Crédit Agricole CIB para operaciones sostenibles

19 nov (Reuters) - El Banco do Brasil anunció el miércoles el cierre de una nueva operación internacional de financiación sostenible con el banco francés Crédit Agricole, por un total de US$100 millones.

La operación, estructurada como un REPO (Repurchase Agreement), según el BB, representa un avance respecto a otra operación de captación de recursos con el mismo socio, cuyo objetivo también era impulsar proyectos elegibles en el marco del Programa Eco Invest Brasil.

En los últimos dos años, el BB ha recaudado 45.000 millones de reales (unos US$8.500 millones) en financiación externa, con especial atención a las operaciones sostenibles y a la diversificación de la financiación.

(Por Paula Arend Laier; Editado en español por Javier Leira)