Banco do Brasil eleva su beneficio a 4.201 millones de euros hasta septiembre, un 55,9% más

10/11/2022 Banco do Brasil. Banco do Brasil, uno de los principales bancos de Brasil y América Latina, obtuvo un beneficio de 22.834 millones de reales brasileños (4.201 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 55,9% en comparación con el mismo período del año anterior. ECONOMIA BANCO DO BRASIL