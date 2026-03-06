Banco do Brasil lanza la función de pago Pix en Argentina y apunta a la expansión

Por Isabel Teles

SAO PAULO, 6 mar (Reuters) - El estatal Banco do Brasil lanzó el viernes una función que permite a los brasileños residentes en Argentina realizar pagos a través del sistema de pagos instantáneos Pix.

El servicio, desarrollado junto con el Banco Patagonia, el prestamista argentino controlado por el Banco do Brasil, permite a cualquier usuario brasileño de Pix, sea o no cliente del Banco do Brasil, pagar sus compras en Argentina, ampliando así el alcance de Pix más allá de las transacciones nacionales.

"El lanzamiento de Pix en el extranjero refuerza las operaciones internacionales de Banco do Brasil y subraya su compromiso con la innovación en los métodos de pago", dijo Felipe Prince, vicepresidente de Controles Internos y Gestión de Riesgos del banco.

Argentina es el primer paso en la ampliación de las opciones de pago para los usuarios brasileños como parte de la estrategia global del banco, añadió.

La iniciativa es un paso hacia la integración regional, afirmó Oswaldo Parre, director ejecutivo de Banco Patagonia.

El Banco do Brasil también está evaluando la posibilidad de ampliar esta función a otros países de América, Europa y Asia, centrándose en zonas con grandes comunidades brasileñas, según ha informado.

CÓMO FUNCIONA

Pix, creado por el banco central de Brasil, permite realizar transferencias instantáneas las 24 horas del día y es gratuito para los particulares. Alrededor de 900 instituciones apoyan el sistema, que se ha convertido en el método de pago más utilizado en Brasil, llegando a más de 170 millones de personas, según el regulador.

Con la nueva función, los clientes brasileños en Argentina escanean un código QR con su aplicación bancaria para completar las compras en los comercios participantes. El comercio argentino recibe el pago en moneda local, mientras que al cliente se le cobra en reales brasileños.

El Banco do Brasil se encarga de la transacción subyacente, incluida la conversión de pesos a reales y los impuestos aplicables, que se muestran al cliente en la pantalla de confirmación. (Reporte de Isabel Teles; Edición de Mark Potter; Editado en español por Ricardo Figueroa)