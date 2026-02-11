Banco do Brasil prevé aumento de hasta 4,5% en cartera de crédito en 2026
SÃO PAULO, 11 de febrero (Reuters) - Banco do Brasil SA:
* BANCO DO BRASIL PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL MARGEN FINANCIERO BRUTO ENTRE 4% Y 8% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ CRECIMIENTO DE INGRESOS POR SERVICIOS ENTRE 2% Y 6% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ CRECIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE 5% Y 9% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ BENEFICIO NETO AJUSTADO ENTRE 22.000 Y 26.000 MILLONES DE REALES EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ CRECIMIENTO DE CARTERA DE CRÉDITO ENTRE 0,5% Y 4,5% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ QUE CARTERA DE CRÉDITO DE PARTICULARES CREZCA ENTRE 6% Y 10% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ QUE CARTERA DE CRÉDITO DE LAS EMPRESAS VARIARÁ ENTRE -3% Y 1% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ QUE CARTERA SOSTENIBLE CREZCA ENTRE 2% Y 6% EN 2026
* BANCO DO BRASIL PREVÉ COSTO DE CRÉDITO DE ENTRE 53.000 Y 58.000 MILLONES DE REALES EN 2026
