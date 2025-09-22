Banco español BBVA mejora 10% su oferta para comprar a su rival Sabadell

El banco español BBVA, que lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre su competidor Sabadell, anunció el lunes una mejora del 10% de su oferta para intentar convencer a los accionistas, a dos semanas de su cierre.

"La nueva oferta, consistente en 1 acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta excepcionalmente atractiva para los accionistas de Banco Sabadell", afirma el banco vasco en un comunicado en el que revaloriza a su rival catalán en 19.500 millones de euros (US$22.800 millones).

Según el BBVA, la nueva oferta otorgaría a los accionistas del Sabadell "una participación del 15,3% en BBVA, beneficiándose así del enorme valor generado por el proyecto de unión".

El banco también especifica que renuncia "tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación", cerrando la puerta a mejorar de nuevo su oferta.

La OPA, anunciada en mayo de 2024, se puso en marcha el pasado 8 de septiembre y podría crear un gigante europeo del sector, pero muchos sectores la ven con malos ojos.

El consejo de administración del Sabadell, el cuarto banco del país, rechazó la oferta, considerando que infravalora "muy significativamente" a la entidad, y recomendó a sus accionistas no aceptarla.

La OPA, cuyo desenlace final es muy incierto debido a la multitud de pequeños accionistas de Sabadell —ninguno de los cuales posee más del 7% de su capital—, debe concluir el 7 de octubre.

La operación, que necesitó la autorización del BCE y de la autoridad de la competencia española, suscitó desde el principio la oposición del gobierno de izquierda español, que teme una reducción de la competencia.

