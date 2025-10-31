Banco español CaixaBank aumenta un 3,5% sus beneficios en los primeros nueve meses del año
El grupo español CaixaBank anunció el viernes un aumento del 3,5% de sus beneficios durante los primeros nueve meses de 2025, gracias a una fuerte actividad comercial en un...
El beneficio neto alcanzó los 4397 millones de euros (5086 millones de dólares), frente a los 4250 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según los resultados publicados por el grupo.
El tercer banco español, por detrás del Santander y BBVA, que esta semana han comunicado resultados récord al 30 de septiembre, explicó sus resultados por "una intensa actividad comercial en un entorno de contención de los tipos de interés".
En el primer semestre, CaixaBank, que cuenta con 20,5 millones de clientes en España y Portugal, vio aumentar sus beneficios un 10%, hasta los 2950 millones de euros, a pesar del impacto de la bajada de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo (BCE).
En 2024, sus beneficios aumentaron un 20%, gracias, en particular, a la llegada de nuevos clientes.
