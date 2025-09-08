Banco estadounidense PNC Financial comprará a la regional FirstBank por casi 3500 millones de euros
El banco estadounidense PNC Financial comprará a la regional FirstBank por casi 3500 millones de eur
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El banco estadounidense PNC Financial ha comunicado este lunes la compra de la entidad regional First Bank por un monto aproximado de US$4100 millones (3493 millones de euros), lo que permitirá a la primera incrementar su presencia en los estados de Colorado y Arizona. En concreto, la adquisición añadirá US$26.800 millones (22.831 millones de euros) en activos bajo gestión a la cartera de PNC Financial, así como 95 oficinas físicas, según ha informado la entidad. La compra se prevé que se complete a principios de 2026 una vez recabadas todas las autorizaciones regulatorias pertinentes y demás condiciones habituales.
El actual consejero delegado de FirstBank, Kevin Classen, pasará a ser presidente regional de PNC para Colorado una vez que se cierre la operación, así como ejecutivo adscrito a los Territorios de Montaña, que incluye Arizona y Utah. "Su amplia base de depósitos minoristas, su incomparable red de sucursales en Colorado, su creciente presencia en Arizona y su relación de confianza con la comunidad local la convierten en un socio ideal para PNC", ha motivado el presidente y consejero delegado de PNC, William Demchak. "Su escala [la de PNC], tecnología y amplitud de servicios financieros nos permitirán ofrecer aún más a nuestros clientes, al tiempo que garantizamos que nuestros empleados y comunidades sigan prosperando", ha expresado, de su lado, Classen.
