Banco Mundial aprueba préstamo de US$300 millones a Costa Rica

SAN JOSÉ, 30 sep - El Banco Mundial (BM) aprobó el martes un préstamo de US$300 millones a Costa Rica para mejorar la eficiencia de la gestión fiscal así como promover actividades económicas sostenibles que generen nuevos empleos y mejoren la calidad del trabajo, dijo la entidad en un comunicado.

"El respaldo del Banco Mundial nos permite acelerar la modernización de nuestras políticas fiscales y ambientales para consolidar a Costa Rica como referente regional en sostenibilidad y responsabilidad financiera", dijo Rudolf Lücke, ministro de Hacienda de Costa Rica.

La operación, financiada por el BM, es un préstamo a tasa variable y tiene un vencimiento final de 33,5 años, incluido un período de gracia de seis años.

(Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré)