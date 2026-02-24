Banco Mundial destaca brecha "sorprendentemente grande" entre leyes igualdad de género y aplicación

Por Colleen Goko

JOHANNESBURGO, 24 feb (Reuters) - Un informe del Banco Mundial advirtió sobre una brecha "sorprendentemente grande" entre la legislación que promueve la ‌igualdad de género y ‌su aplicación, ⁠ya que actualmente ningún país garantiza todos los derechos legales necesarios para la plena participación económica de las mujeres.

El informe anual, publicado el martes, destacó ​que, aunque muchos ⁠países han ⁠avanzado en la legislación que promueve los derechos económicos de las mujeres, la debilidad de ​los sistemas de aplicación y las deficiencias institucionales han obstaculizado su impacto en la realidad.

"Existe ‌una brecha sorprendentemente grande entre ambos", afirmó el informe, ​refiriéndose a la división entre la legislación ​sobre igualdad de género y los mecanismos necesarios para aplicar esas leyes de manera eficaz.

El índice global que mide la igualdad económica de las mujeres arrojó una puntuación media de 67 sobre 100 en cuanto a derechos legales, pero bajó a 53 en cuanto a la aplicación de la ley ​y a 47 en cuanto a la adecuación de los sistemas jurídicos, las políticas y las instituciones de apoyo.

"Menos del ⁠5% de las mujeres de todo el mundo viven en economías que ofrecen algo parecido a la plena igualdad jurídica", ‌señaló el informe. "Y ninguna economía ha garantizado todos los derechos legales necesarios para la plena participación económica de las mujeres".

El informe subrayó que, incluso en economías con marcos jurídicos modernizados, las mujeres a menudo se enfrentan a restricciones en cuanto al tipo de trabajo que pueden realizar o los negocios que pueden establecer. Calificó la situación de "absurda" en un momento en que muchos países se ‌enfrentan a un crecimiento económico lento y al envejecimiento de la población.

Regiones como el África subsahariana, ⁠el sur de Asia y Oriente Medio y el norte de África, identificadas como ‌las que más necesitan una mayor participación de las mujeres en la población ⁠activa, imponen algunas de las mayores barreras legales y de aplicación ⁠de la ley, a pesar del creciente número de mujeres jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

El informe evaluó las oportunidades económicas de las mujeres en 10 categorías: seguridad, movilidad, trabajo, salario, matrimonio, maternidad, cuidado de los hijos, emprendimiento, activos y pensiones. El cuidado de los hijos ‌y la seguridad se identificaron como las áreas ​más deficientes a nivel mundial. Las conclusiones, que abarcan datos de 190 economías al 1 de octubre de 2025, se recopilaron a partir de la información proporcionada por más de 2600 expertos jurídicos, académicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios ‌públicos, según el Banco Mundial.

(Reporte de Colleen Goko; Editado en español por Juana Casas)