Banco Mundial eleva la previsión del PBI chino para 2025 al 4,8% ante una ralentización en 2026

LONDRES, 7 oct (Reuters) -

El Banco Mundial elevó al 4,8% su previsión de crecimiento para China en 2025 y elevó su pronóstico para gran parte de la región, pero advirtió de una ralentización del impulso el próximo año, señalando la baja confianza de los consumidores y las empresas y la debilidad de los nuevos pedidos de exportación.

Al publicar el martes sus perspectivas económicas semestrales para Asia Oriental y la región del Pacífico, el Banco Mundial dijo que ahora espera que China crezca un 4,2% el año próximo, tras pronosticar en abril un crecimiento del 4,0% tanto este año como el próximo.

"Se prevé que el crecimiento en China, la mayor economía de la región, disminuya debido a una ralentización prevista del crecimiento de las exportaciones y a una probable reducción del estímulo fiscal a la luz del aumento de la deuda pública, así como a una desaceleración estructural continuada", escribieron los autores de la publicación.

El Banco Mundial dijo que esperaba que el resto de la región de Asia Oriental y el Pacífico creciera un 4,4% en 2025 —un aumento de 0,2 puntos porcentuales—, pero mantuvo su predicción del 4,5% para 2026.

(Información de Karin Strohecker; edición de Tom Hogue; edición en español de Paula Villalba)