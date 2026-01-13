Banco Mundial ve un crecimiento global resistente en 2026 pese a aranceles, pero dinamismo más débil

Por David Lawder

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) - La economía mundial se está mostrando más resistente de lo previsto, y se espera que la expansión ⁠del PIB en 2026 mejore ligeramente ⁠respecto de las previsiones de junio pasado, dijo el martes el Banco Mundial, pero advirtió de que el crecimiento está demasiado concentrado en los países avanzados y en ⁠general es demasiado ‌débil ​para reducir la pobreza extrema.

El informe semestral Perspectivas de la Economía Mundial del organismo muestra que el ​crecimiento de la producción mundial se desaceleraría ligeramente al 2,6% este año, desde el 2,7% ‌de 2025, antes de volver al 2,7% en 2027.

La previsión ‌del PIB para 2026 es superior en ​hasta dos décimas porcentuales a las últimas predicciones publicadas en junio, mientras que el crecimiento de 2025 superaría en cuatro décimas porcentuales la previsión anterior.

El Banco Mundial señaló que aproximadamente dos tercios de la revisión al alza reflejan un crecimiento mejor de lo previsto en Estados Unidos, a pesar de las perturbaciones comerciales provocadas por los aranceles.

El organismo multilateral predice que el crecimiento del PIB estadounidense alcanzaría el 2,2% en 2026, frente al 2,1% de 2025, lo que supone ⁠un aumento de dos décimas y medio punto porcentual respecto de las previsiones de junio, respectivamente.

Después de que un aumento de ​las importaciones para superar los aranceles a principios de 2025 frenó el crecimiento estadounidense, mayores incentivos fiscales ayudarán al crecimiento en 2026, compensado por el arrastre de los aranceles sobre la inversión y el consumo, dijo el Banco Mundial.

Pero si las previsiones actuales se mantienen, la década de 2020 se encamina a ser la más débil para el crecimiento mundial desde la de 1960 y demasiado baja para evitar el estancamiento ⁠y el desempleo en los mercados emergentes y los países en desarrollo, dijo el prestamista mundial.

"Cada año que ​pasa, la economía mundial es menos capaz de generar crecimiento y aparentemente más resistente a la incertidumbre política", dijo Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.

"Pero el dinamismo económico y la resistencia no pueden divergir durante mucho tiempo sin fracturar las ‍finanzas públicas y los mercados de crédito", agregó.

El crecimiento de las economías de mercado emergentes y en desarrollo se ralentizaría hasta el 4,0% en 2026 desde el 4,2% de 2025, lo que supone un aumento de dos décimas y tres décimas de punto porcentual respecto a las previsiones de junio, respectivamente.

Pero excluyendo a China, la tasa de expansión en ​2026 para este grupo será del 3,7%, sin cambios desde 2025, dijo el Banco Mundial.

El crecimiento de China se desaceleraría al 4,4% en 2026 desde el 4,9%, pero ambas previsiones suben cuatro décimas porcentuales desde junio debido al estímulo fiscal y al aumento de las ‍exportaciones a mercados no estadounidenses. (Reporte de David Lawder. Edición en español de Manuel Farías)