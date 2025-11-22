Banco Nacional Suizo aplaude rebaja de aranceles de EEUU pero dice que no cambia reglas del juego

ZÚRICH, 22 nov (Reuters) -

El presidente del Banco Nacional Suizo, Martin Schlegel, dijo el sábado que el acuerdo para reducir los aranceles estadounidenses del 39% al 15% es útil, pero no supone un "cambio de juego" para la economía helvética, porque los aranceles solo han afectado a una pequeña proporción de las exportaciones.

Suiza y Estados Unidos alcanzaron esta semana un acuerdo preliminar para recortar los aranceles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso en agosto a la república alpina -cuya economía está fuertemente orientada a la exportación- los aranceles más altos a cualquier país de Europa.

El jefe del BNS dijo que la reducción de los aranceles estadounidenses es claramente una mejora para las empresas suizas.

"En general, creemos que no es un cambio de juego y es poco probable que altere de forma significativa la situación económica, ya que este ajuste del 39% al 15% solo afecta a cerca del 4% de las exportaciones suizas", dijo en un acto organizado por el Club de la Eficiencia en Zúrich.

Aunque los aranceles han afectado gravemente a algunas empresas, como los fabricantes de maquinaria, muchas han quedado exentas, entre ellas las grandes farmacéuticas suizas. Esta industria representa la mayor parte de las exportaciones del país.

Schlegel, que afirmó que la política comercial de Washington es la principal causa de incertidumbre económica, señaló que las empresas suizas adelantaron sus envíos a Estados Unidos antes de la introducción de los aranceles. Ahora es probable que esperen a que se aplique el recorte arancelario.

El ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, afirmó con anterioridad que espera que la reducción arancelaria entre en vigor a principios de diciembre.

(Reporte de Dave Graham; editado en español por Carlos Serrano)