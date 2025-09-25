Banco Nacional Suizo mantiene los tipos de interés a cero

Por John Revill

ZÚRICH, 25 sep (Reuters) -

El Banco Nacional de Suiza (SNB) mantuvo el jueves su tipo de interés oficial en cero, el más bajo entre los principales bancos centrales, mientras sopesa el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía suiza.

El SNB mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial en el 0%, tal y como esperaban los mercados y un sondeo de Reuters, ayudado por un pequeño repunte de la inflación en los últimos meses.

La decisión marca el primer mantenimiento en siete reuniones por parte del SNB, después de que comenzara a reducir los costes de endeudamiento en marzo de 2024.

(Información de John Revill; edición de Dave Graham; editado en español por Irene Martínez)