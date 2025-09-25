LA NACION

Banco Nacional Suizo mantiene los tipos de interés a cero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Banco Nacional Suizo mantiene los tipos de interés a cero
Banco Nacional Suizo mantiene los tipos de interés a cero

Por John Revill

ZÚRICH, 25 sep (Reuters) -

El Banco Nacional de Suiza (SNB) mantuvo el jueves su tipo de interés oficial en cero, el más bajo entre los principales bancos centrales, mientras sopesa el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía suiza.

El SNB mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial en el 0%, tal y como esperaban los mercados y un sondeo de Reuters, ayudado por un pequeño repunte de la inflación en los últimos meses.

La decisión marca el primer mantenimiento en siete reuniones por parte del SNB, después de que comenzara a reducir los costes de endeudamiento en marzo de 2024.

(Información de John Revill; edición de Dave Graham; editado en español por Irene Martínez)

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela
    1

    Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela

  2. Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
    2

    Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

  3. La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel
    3

    La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel

  4. Misterio y sospechas en Venezuela por un jet privado que se estrelló en el principal aeropuerto
    4

    Se estrelló un jet privado en el principal aeropuerto de Venezuela: misterio y sospechas sobre sus ocupantes

Cargando banners ...