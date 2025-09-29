Banco Nacional Suizo y el BCE estudian conectar sus sistemas de pago instantáneo

ZÚRICH, 29 sep (Reuters) -

El Banco Nacional Suizo y el Banco Central Europeo están estudiando la posibilidad de interconectar sus servicios de pagos instantáneos, informó el lunes el banco central de Suiza.

"Esta iniciativa apoya el objetivo general de hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos, baratos, transparentes y accesibles", señaló el BNS en un comunicado.

La fase de exploración evaluará la interconexión del Sistema Suizo de Compensación Interbancaria (SIC, por sus siglas en inglés) y TIPS, el servicio de liquidación de pagos instantáneos TARGET del Eurosistema, dijo el BNS.

La fase de exploración se prolongará hasta 2026. Su objetivo es evaluar la factibilidad y la viabilidad económica de esta interconexión, señaló el comunicado.

Permitiría efectuar pagos instantáneos entre divisas, es decir, pagos originados en una zona monetaria que se abonan en una cuenta de la otra zona monetaria en cuestión de segundos, dijo el BNS. (Información de Dave Graham; edición de Miranda Murray y Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)