Banco ruso VTB creará un gigante agrícola a partir de activos nacionalizados, dice presidente ejecutivo

MOSCÚ, 1 dic (Reuters) - El segundo mayor banco de Rusia, VTB, planea crear un gran holding agrícola a partir de los activos nacionalizados que había comprado en las regiones del sur en diciembre de 2024, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de VTB, Andrei Kostin.

Agregó que el nuevo holding se centrará en el procesamiento nacional de cereales y otros productos agrícolas y sugirió que la empresa podría venderse en una etapa posterior.

"Al fin y al cabo, deberíamos desarrollar productos de alto valor añadido, no sólo procesar aceite, sino posiblemente también grano", dijo Kostin.

Los activos fueron nacionalizados en 2023 tras dictarse una orden de detención contra su antiguo propietario, Andrei Korovaiko, y su socio Arkady Chebanov, acusados de corrupción. Ambos viven actualmente en el extranjero. Korovaiko niega haber cometido delito alguno, según un abogado del empresario.

Los activos se han consolidado en una empresa, llamada Agrocomplex Labinski.

Labinski posee 240.000 hectáreas de tierra y produce cereales, leche, azúcar y otros productos agrícolas. La empresa afirma que exporta anualmente hasta 400.000 toneladas métricas de cereales y semillas oleaginosas. (Reporte de Elena Favrichnaya y Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)